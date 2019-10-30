Son Dakika Haberleri: - ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü- Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü
Son Dakika Güncel - ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü- Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü

- ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü- Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü

1 saat önce

- ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştüPITTSBURGH - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü.

- ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü

Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü

PITTSBURGH - ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir yolcu otobüsü çukura düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün kırmızı ışıkta durduğu sırada yolda çökme meydana geldiği ve otobüsün arka kısmının çukura düştüğü belirtildi. Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi. Şoförün kazada yaralanmadığı, yolcunun ise hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Otobüsün arkasındaki aracın hasar görmediği, sürücünün araçtan güvenli bir şekilde çıkarıldığı ifade edildi. Kazanın ardından otobüs yoldan çekiciyle kaldırıldı.

- ABD'de yolcu otobüsü çukura düştü- Kırmızı ışıkta bekleyen otobüs yolda oluşan çukura düştü

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:08 Kaynak: İHA
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