ABD'de Yolcu, Suç Örgütü Üyeleri Tarafından Öldürülmekten Korktuğu İçin Bomba İhbarı Yaptı

ABD'de, bomba ihbarı yaparak Alaska Havayolları'na ait uçağın acil iniş yapmasına neden olan yolcu, gideceği yerde suç örgütü üyeleri tarafından öldürülmekten korktuğu için yalan ihbar yaptığını söyledi.

Business Insider'in haberine göre, FBI tarafından gözaltına alınan Brandon L. Scott adındaki yolcu, ifadesinde, uçağın gideceği Seattle'da uluslararası uyuşturucu ve organize suç örgütü "Sinaloa Karteli" üyelerinin kendisini beklediğini ileri sürdü.

Scott, uçak kapısını açmaya yeltenme veya kabin memurlarını rahatsız etme gibi başka yöntemler de düşündüğünü ancak öldürülmekten korktuğu için uçağın Seatle dışında başka bir havalimanına inmesi için en garanti yöntemin "bomba ihbarı" olduğunu söylediği öğrenildi.

FBI raporunda yer alan bilgilere göre, Alaska Havayolları'nın Atlanta-Seattle uçuşunda birinci sınıf kabinde seyahat eden Scott, kabin görevlisine verdiği notta "uçağın başka bir havalimanına inmediği taktirde çantasındaki bombayı patlatacağını" bildirdi.

Rapora'da, Scott'un notunda, "Uçakta bomba var. Şaka yapmıyorum. Söylediklerimi dikkatlice yerine getirmezseniz, bombayı patlatır ve uçaktaki herkesi öldürürüm." tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Uçağın Seattle dışında başka bir havalimanına inmesinin talep edildiği kaydedilen raporda, Scott'un, durumun diğer yolculara fark ettirilmeksizin, pilotun "teknik bir sorun nedeniyle uçağın başka bir havalimanına iniş yapacağı" anonsu yapmasını istediği ifade edildi.

Scott'un notunda ayrıca, talebinin yerine getirilmesi durumunda sorun çıkarmadan teslim olacağı aktarıldı.

Uçağın Washington yakınlarındaki Spokane Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra göz altına alınan Scott, "yalan bomba ihbarı ve aldatma" suçlarından yargılanıyor.

Scott'un suçlu bulunması durumunda 5 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.