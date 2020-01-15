ABD'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı: 26 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı: 26 yaralı - Son Dakika

ABD'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı: 26 yaralı

6 saat önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, acil durum nedeniyle havalimanına geri dönüşü sırasında bir okulun üzerine yakıt boşalttı.

ABD'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı: 26 yaralı, System.String[]

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, acil durum nedeniyle havalimanına geri dönüşü sırasında bir okulun üzerine yakıt boşalttı. 17'si çocuk 26 kişi hafif yaralandı.

Yolcu uçağı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Acil durum bildirimi yapan pilotlar, havalimanına geri dönüş yaptı. Acil diniş için alçalan uçak, yakıtını bir okulun bahçesine boşalttı. Yetkililer, 17 çocuğun ve 9 kişinin uçak yakıtından etkilendiklerini ve tedavi altına alındıklarını bildirdi. Havalimanı ya da uçağın ait olduğu havayolları şirketinden henüz bir açıklama yapılmazken, uçağın havalimanına güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Okulun bulunduğu bölgeden uçağın görüntüsü

-Uçağın havada görüntüleri


Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:54 Kaynak: DHA
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