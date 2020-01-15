Abd'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı 26 yaralı - Son Dakika
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Abd'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı 26 yaralı

6 saat önce

ABD'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı 26 yaralıABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, acil durum nedeniyle havalimanına geri dönüşü sırasında bir okulun üzerine yakıt boşalttı.

ABD'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı 26 yaralı

ABD, (DHA)- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan yolcu uçağı, acil durum nedeniyle havalimanına geri dönüşü sırasında bir okulun üzerine yakıt boşalttı. 17'si çocuk 26 kişi hafif yaralandı.

Yolcu uçağı, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Acil durum bildirimi yapan pilotlar, havalimanına geri dönüş yaptı. Acil diniş için alçalan uçak, yakıtını bir okulun bahçesine boşalttı. Yetkililer, 17 çocuğun ve 9 kişinin uçak yakıtından etkilendiklerini ve tedavi altına alındıklarını bildirdi. Havalimanı ya da uçağın ait olduğu havayolları şirketinden henüz bir açıklama yapılmazken, uçağın havalimanına güvenli iniş yaptığı belirtildi.

Abd'de yolcu uçağı okulun üzerine yakıt boşalttı 26 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:08 Kaynak: DHA
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