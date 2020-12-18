ABD'de yolcu uçağı pistten çıktı
18.12.2020 10:41
Amerikan ultra düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Havayolları'na ait bir uçak, Baltimore–Washington Uluslararası Havaalanı'nda dün sabah saatlerinde pistten çıktı.
– Amerikan ultra düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Havayolları'na ait bir uçak, Baltimore– Washington Uluslararası Havaalanı'nda dün sabah saatlerinde pistten çıktı.
ABD'li hava yolu şirketi Spirit Havayolları'na ait bir uçak, Baltimore–Washington Uluslararası Havaalanı'nda dün sabah saatlerinde pistten çıktı. Uçakta 111 yolcunun bulunduğu ve meydana gelen olayda can kaybının olmadığı ifade edildi. A320 model uçağın güvenli bir şekilde piste indiği ancak terminale giderken taksi yolunda kaydığını ifade eden yetkililer, olayın hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşmediğini öne sürdü. Uçağın hasar görüp görmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.
- Abd
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