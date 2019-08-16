ABD'de yolcu uçağı tek müşterisi için Aspen'den Salt Lake City'ye uçtu
33 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yolcu, SkyWest Hava Yolları'nın Delta uçusunda tek başına seyahat etti.
Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD) bir yolcu, SkyWest Hava Yolları'nın Delta uçusunda tek başına seyahat etti.
ABD'nin New York
kentinde yaşayan ve yönetmen olduğu öğrenilen yolcu Vincent Peone, Salt Lake City
'ye gidecek başka yolcu olmaması nedeniyle yalnız başına yaptığı "özel" uçuşun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Peone attığı tweet'te "Delta geçtiğimiz hafta bana kendi özel uçağımı tahsis etti." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı