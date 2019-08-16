Son Dakika Haberleri: ABD'de yolcu uçağı tek müşterisi için Aspen'den Salt Lake City'ye uçtu
Son Dakika Dünya Haber

ABD'de yolcu uçağı tek müşterisi için Aspen'den Salt Lake City'ye uçtu

33 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yolcu, SkyWest Hava Yolları'nın Delta uçusunda tek başına seyahat etti.

ABD'de yolcu uçağı tek müşterisi için Aspen'den Salt Lake City'ye uçtu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir yolcu, SkyWest Hava Yolları'nın Delta uçusunda tek başına seyahat etti.

ABD'nin New York kentinde yaşayan ve yönetmen olduğu öğrenilen yolcu Vincent Peone, Salt Lake City'ye gidecek başka yolcu olmaması nedeniyle yalnız başına yaptığı "özel" uçuşun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Peone attığı tweet'te "Delta geçtiğimiz hafta bana kendi özel uçağımı tahsis etti." ifadelerini kullandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Salt Lake City, Yönetmen, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması
Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu İsrail, ABD'li iki Müslüman Kongre üyesinin ülkeye girişini yasakladı Ziraat Bankası, Venezuela Merkez Bankası ile ilişkilerini sonlandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 09:36:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de yolcu uçağı tek müşterisi için Aspen'den Salt Lake City'ye uçtu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]