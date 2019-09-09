ABD'de yük gemisi alabora oldu, kayıp 4 mürettebatı arama faaliyetleri sürüyor
1 saat önce
ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, otomobil taşıdığı belirtilen bir kargo gemisi alabora oldu.
ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, otomobil taşıdığı belirtilen bir kargo gemisi alabora oldu. Gemideki 24 kişiden 20'si kurtarıldı, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:12
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