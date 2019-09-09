Son Dakika Haberleri: ABD'de yük gemisi alabora oldu, kayıp 4 mürettebatı arama faaliyetleri sürüyor
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ABD'de yük gemisi alabora oldu, kayıp 4 mürettebatı arama faaliyetleri sürüyor

1 saat önce

ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, otomobil taşıdığı belirtilen bir kargo gemisi alabora oldu.

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ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında, otomobil taşıdığı belirtilen bir kargo gemisi alabora oldu. Gemideki 24 kişiden 20'si kurtarıldı, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

ABD'de yük gemisi alabora oldu, kayıp 4 mürettebatı arama faaliyetleri sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:12 
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