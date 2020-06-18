ABD'de Yüksek Mahkeme'den Trump'ı öfkelendiren 'göçmen' kararı

ABD'de Yüksek Mahkeme ülkeye çocuk yaşta yasa dışı şekilde giren yüz binlerce göçmenin sınır dışı edilmemelerini öngören Barack Obama yönetimi döneminden kalma DACA adlı programın devamına hükmetti. Mahkemenin kararı Trump yönetimi için ağır bir darbe olarak görüyor.

Yüksek Mahkeme, Trump yönetiminin programın yürürlükten kaldırılması talebini yasalara aykırı bulan alt mahkemelerin kararlarını dörde karşı beş oyla onadı. Sonucu muhafazakar Mahkeme Başkanı John Roberts'ın oyu belirledi.

Mahkeme, kararında, Trump yönetiminin uygulamaları ile ilgili olarak "keyfi" ve "değişken" ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme'nin kararı çoğu Latin Amerika ülkelerinde doğan ve "Dreamers" (Hayalperest) olarak adlandırılan 1,5 milyondan fazla göçmenin ülkelerine geri gönderilemeyecekleri anlamına geliyor.

Bu kişiler ABD'de çalışma izni alabilecek ve izinlerini yenileyebilecek.

Trump: Korkunç bir karar

ABD Başkanı Donald Trump ise mahkemenin kararı için "korkunç" ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Mahkeme tüm muhafazakarların suratına ateş açtı" diye konuştu.

Trump mahkemeye yeni üyeler seçmemesi halinde ABD'de insanların silah taşıma hakkını dahi kaybedebileceklerini söyledi.

Yüksek Mahkeme'nin kararı sonrası Trump yönetimi DACA programıyla ilgili olarak yeni yasal düzenlemelere başvurabilir.

Ancak Trump yönetiminin 3 Kasım'daki Başkanlık Seçimleri öncesi bu konuda istediği sonucu elde etmesi mümkün görünmüyor.