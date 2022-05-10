ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanmasına yönelik tasarı onaylandı - Son Dakika

ABD Senatosu, hafta sonu Yüksek Mahkeme yargıçlarının evleri önünde "kürtaj hakkı" protestolarının yapılmasının ardından yargıçların ailelerine güvenlik sağlanmasına yönelik tasarıyı oy birliğiyle onayladı.

Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn ve Demokrat Delaware Senatörü Chris Coons tarafından geçen hafta Kongreye sunulan, Yüksek Mahkeme yargıçlarının ailelerine güvenlik sağlanmasına yönelik tasarı, hafta sonu yapılan protestoların ardından Senatodaki 100 senatörün tamamının desteğiyle onaylandı.

Tasarı, yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanacak, burada yeterli çoğunluğun sağlanması durumunda ise nihai imza için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

ABD'de Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması üzerine Yüksek Mahkeme önünde başlayan protestolar, hafta sonu bazı yargıçların evlerinin önüne taşınmıştı.

Yüksek Mahkeme, kürtaj hakkını koruyan yasayı kaldırmaya hazırlanıyor

Amerikan Politico haber sitesinin 2 Mayıs'ta yayımladığı karar taslağında, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Samuel Alito'nun kaleme aldığı taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Sızdırılan taslak görüşte, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde ayrıca "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge ABD medyasında geniş yer buldu ve özellikle liberal kesimin tepkisini çekti.

Başta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere Demokratlar söz konusu taslağa sert şekilde tepki gösterirken, Cumhuriyetçiler kürtajın ülke genelinde güvence altına alınması yerine her eyaletin kendisinin bu konuda karar vermesi gerektiğini savunuyor.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın ise muhafazakar eğilimde olduğu biliniyor.