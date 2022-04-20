ABD'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler, New York Türkevi'ndeki iftarda buluştu - Son Dakika
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ABD'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler, New York Türkevi'ndeki iftarda buluştu

20.04.2022 07:52
ABD'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler, New York Türkevi'ndeki iftarda buluştu

NEW New York Türkevi'nde düzenlenen iftar programında New York Eğitim Ataşeliği hizmet bölgesine kayıtlı öğrenciler ile bazı yabancı öğrenciler bir araya geldi.

NEW New York Türkevi'nde düzenlenen iftar programında New York Eğitim Ataşeliği hizmet bölgesine kayıtlı öğrenciler ile bazı yabancı öğrenciler bir araya geldi.

New York Başkonsolosluğu ev sahipliğinde ve himayesinde düzenlenen programda, ABD'ye öğrenim için gelen Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) burslu öğrencileri, özel öğrenciler ve bazı yabancı öğrenciler birlikte iftar yaptı.

Konsolos Ali Cıkla ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öcal'ın kısa bir hoşgeldin konuşması yaptığı iftarda, Din ve Sosyal Hizmetler Ataşesi Sinan Dedeler akşam ezanı ve dua okudu.

ABD'nin 6 farklı eyaletinden, çoğu yüksek lisans ve doktora eğitimi alan Türk öğrenciler için yeni Türkevi binasında ilk defa verilen iftar sonrası MEB burslusu öğrencilerden oluşan müzik grubu da Türk Tasavvuf Musikisi eserlerinden oluşan mini dinleti sundu.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, milli eğitim bakanlığı, New York, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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