ABD'de yurt dışı diplomatlarının, Kovid-19 aşılamasında sıranın kendilerine gelmemesinden şikayetçi olduğu iddia edildi - Son Dakika

NEW ABD'nin yurt dışında görev yapan diplomatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamasında Dışişleri Bakanlığı içinde adaletsiz dağıtımdan dolayı şikayetçi olduğu ve kendilerine sıra gelmemesi üzerine bulundukları ülkelerden yardım istediği öne sürüldü.

Washington Post gazetesinin ele geçirdiği toplantı kayıtları ve konuyla ilgili görüştüğü kişilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının, en az 13 yabancı devletin, kendi ülkelerinde çalışan ABD diplomatlarını aşılama teklifini kabul ettiği belirtildi.

Haberde, diğer 8 ülkenin ABD diplomatlarına yönelik aşılama teklifinin değerlendirildiği kaydedildi.

Washington'ın ABD'de üretilen Kovid-19 aşılarının kısa zamanda dış temsilciliklere ulaştırma sözü verememesi üzerine Rusya'da çalışan bazı diplomatların Moskova'dan Rus üretimi Sputnik V aşısını talep ettiği öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü (DSO) ve ABD'deki ilgili kurumlar tarafından onaylanmayan Sputnik V aşısını çalışanlarına tavsiye etmediği, ancak kendi sağlıkları konusunda karar verme konusunda da serbest bıraktığı aktarıldı.

Haberde, Ortadoğu'da görev yapan bir diplomatın, "Dünyanın en zengin ülkesinin, üstelik en iyi aşının kendinde üretildiği dikkate alındığında, aşılama konusunda diğer ülkelerin yardımına ihtiyaç duyması utanç verici." ifadelerine yer verildi.

"Öncelik orantısız bir şeklide iç çalışanlara veriliyor"

Dışişleri Bakanlığında müsteşar yardımcısı Carol Perez'in, çalışanlara gönderdiği notta, Kovid-19 aşılaması konusunda yaşanan karışıklığı kabul ettikleri ve sorunun çözümü için yoğun olarak çalıştıklarını yazdığı belirtildi.

Perez ve bakanlık sağlık yetkililerinin 2 Şubat'ta yurt dışında çalışan 900 diplomat ile telekonferans yoluyla toplantı gerçekleştirdikleri aktarılan haberde, bazı diplomatların Kovid-19 aşılamasında önceliğin orantısız bir şekilde Washington ve New York'taki çalışanlara verilmesinden şikayetçi oldukları bilgisi paylaşıldı.

Kıdemli bir diplomatın, toplantıda, "Washington, ülkede sağlık hizmetlerine erişimi olan iç çalışanları önceliyor, sahada bulunan bizler için ise gerçek bir planı yok." dediği ifade edildi.

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının tüm çalışanları için, Sağlık Bakanlığından 315 bin doz aşı talep ettiği, ancak 3 ayrı dilimde bunun sadece yüzde 23'ünün kendilerine ulaştığı bilgisi yer aldı.

Dışişleri yetkililerinin, şikayetler üzerine çalışanlarına yönelik aşılama uygulamasının daha adil yapılması için sert düzenlemeler getirdikleri kaydedildi.