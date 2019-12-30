ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı - Son Dakika
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ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı

6 saat önce

ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentindeki bir restorana teslimat yapan Türk asıllı Yusuf Özgür, Perşembe günü silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü.

ABD'de Yusuf Özgür'ü öldüren 2 saldırgan yakalandı, System.String[]

ABD'nin Virginia eyaletinin Manassas kentindeki bir restorana teslimat yapan Türk asıllı Yusuf Özgür, Perşembe günü silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü. Yusuf Özgür'ü öldürün saldırganlar ise yakalandı.


ABD'nin Virginia eyaletinde Manasas kentinde 26 Aralık'ta hırsızlık için girdikleri restorana teslimat yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür isimli Türk'ü öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 2 saldırgan yakalandı. Jordan Anderson ve Ryan Thomas Walker adlı saldırganlardan ikisinin de 22 yaşında olduğu bildirildi.


İki saldırgan Perşembe günü restorana girerek, içeride bulunan kişilerden yere yatmalarını ve cep telefonları ile cüzdanlarını bırakmalarını istedi. Ateş açan saldırganlardan biri, 34 yaşındaki bir kişiyi ciddi şekilde yaraladı. Bunun üzerine paniğe kapılan hırsızlar paralara ve telefonlara dokunmadan kaçarken olaydan habersiz kendilerine kapıyı açan Yusuf Özgür'ün öldürdü.


Özgür'ün cenazesi Maryland'de bulunan Lanham Camisi'nden kaldırıldı. Cenazeye Özgür'ün 16 ve 10 yaşlarındaki kızı ve oğlunun yanı sıra yüzlerce Türk de katıldı.


150 bin dolar bağış


Öte yandan 3 gün içinde, 3 binden fazla kişi Yusuf Özgür'ün cenaze masrafları ve ailesinin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan GoFundMe isimli fona yaklaşık 150 bin dolar bağış yaptı. Yerel polis, Özgür'ün katil zanlıları Anderson ve Walker'ın Washington banliyölerindeki son 3 soygundan sorumlu olduklarını öne sürdü. İkilinin son olarak 21 Aralık'ta Manassas şehrinde bir bowling salonunu da soyduklarına dair delillerin de olduğu öğrenildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:00 Kaynak: İHA
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