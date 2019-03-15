Son Dakika Haberleri: ABD'de Yüzlerce Ailesiz Çocuğun Eski Hapishanelerde Tutulduğu İddiası

ABD'de Yüzlerce Ailesiz Çocuğun Eski Hapishanelerde Tutulduğu İddiası

1 saat önce

NEW ABD'de yüzlerce ailesiz çocuğun, oteller yerine eski hapishaneler ve kullanılmayan kurum binalarında kaldığı iddia edildi.

ABD'de Yüzlerce Ailesiz Çocuğun Eski Hapishanelerde Tutulduğu İddiası, System.String[]
NEW ABD'de yüzlerce ailesiz çocuğun, oteller yerine eski hapishaneler ve kullanılmayan kurum binalarında kaldığı iddia edildi.

Amerikan basınında yer alan ve Oregon eyaletinin resmi belgelerine dayandırılan haberlerde, eyalette şiddetli travmaya bağlı stres bozukluğu yaşayan, bakımı zor ve sorunlu yaklaşık 400 ailesiz çocuğun, oteller yerine aralarında eski hapishanelerin de bulunduğu eski kurum binalarında tutulduğu öne sürüldü.

Geçen yıl çocuk esirgeme yetkililerinin "ailesiz çocukları otellerde tutmama kararı" aldığına işaret edilen haberlerde, çocukların oteller yerine bu tür eski kurum binalarında tutulmasının daha az maliyetli olduğu belirtildi.

Oregon İnsan Hakları Departmanı ise konuyla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Oregon, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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