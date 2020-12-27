ABD'de zencefilli çörekten yapılmış monolit bulundu - Son Dakika

ABD'de zencefilli çörekten yapılmış monolit bulundu

27.12.2020 15:16
ABD'de zencefilli çörekten yapılmış monolit bulundu, System.String[]

Geçtiğimiz ay, ABD'nin Utah eyaletinde görülen ve kısa sürede bir çok ülkeye yayılan gizemli monolit, bu kez de San Francisco kentinde Noel'e özel tamamı zencefilli çöreğinden şekilde belirdi.

Geçtiğimiz ay, ABD'nin Utah eyaletinde görülen ve kısa sürede bir çok ülkeye yayılan gizemli monolit, bu kez de San Francisco kentinde Noel'e özel tamamı zencefilli çöreğinden şekilde belirdi.

ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım'da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Gizemli monolit, Romanya, Kolombiya, Almanya, İspanya, Hollanda ve İngiltere'nin Wight Adası'nda ortaya çıkmıştı. Noel Günü ABD'nin San Francisco kentindeki Corona Heights Park'ta zencefilli çörekten yapılmış gizemli bir monolit ortaya çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle, zencefilli çörekten yapılmış monolit yıkıldı.

KREMA VE ŞEKERDEN SÜSLEMELİ

San Francisco kentinde ortaya çıkan ve tamamı zencefilli çöreğinden oluşan monolitin üstünde krema ile şekerden süslemeler bulunuyor. Zencefilli çöreği Noel'in geleneksel lezzeti olarak biliniyor.

GİZEMİ HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Kasım ayında, ABD'nin çeşiti eyaletlerinde ve Romanya'da ortaya çıkan monolitler Romanya, Kolombiya, Almanya, İspanya, Hollanda ve İngiltere'nin Wight Adası'nda ortaya çıktı. Stanley Kubrick'in 2011: Spacetime Odyssey dilminden bir sahneyi andıran ve uzunluğu 2,5 ile 4 metre arasında değişen 3 kenarlı yapıların çoğunu kimin yaptığı bilinmezken, monolitlerin bulunduğu bölgelerde halk tarafından büyük ilgi görmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Utah, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de zencefilli çörekten yapılmış monolit bulundu - Son Dakika


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