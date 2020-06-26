ABD'de zenci diye küfreden müşteri yumrukların hedefi oldu - Son Dakika

ABD'de zenci diye küfreden müşteri yumrukların hedefi oldu

ABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ırkçılık vakalarında da artış gözlemlendi.

ABD'de haftalardır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ederken, ırkçılık vakalarında da artış gözlemlendi. ABD'nin Sacramento kentindeki süpermarkette bir müşteri, başka bir müşteriye zenci diye küfrettiği gerekçesiyle yumrukların hedefi oldu.

Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

ABD'nin Sacramento kentindeki bir süpermarkette iki müşteri arasında ırkçılık tartışması kavgaya dönüştü. Markette alışveriş yapan bir kadın siyahi bir başka kadına "negro" zenci dediği için yumrukların hedefi haline geldi. Siyahi kadın, beyaz kadının kendisine ırkçı terimler kullanarak hakaret ettiğini iddia etti. Yumrukların konuştuğu kavgadaki o anlar süpermarkette bulunan başka bir müşteri tarafından kaydedildi. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de zenci diye küfreden müşteri yumrukların hedefi oldu - Son Dakika Dünya

Son Dakika

21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 20:47 Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir
21:50
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
21:26
Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor
21:24
Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı
21:04
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu
21:03
Koronavirüste ikinci dalga için sonbaharı işaret eden DSÖ'den korkutan senaryo: Milyonlarca insan ölebilir
20:47
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
20:34
Goller arka arkaya geliyor! Beşiktaş, Konyaspor karşısında farkı 2'ye çıkardı
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 21:59:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de zenci diye küfreden müşteri yumrukların hedefi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]