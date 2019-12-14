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ABD'de zihinsel engelli bireylere 'cinsel uyarım deneyi' iddialarına soruşturma
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı (DOJ) Glenwood'daki ileri derecede zihinsel engelli bireyler için bakım merkezinde "cinsel uyarılma deneyleri" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı (DOJ) Glenwood'da ileri derecede zihinsel engelli bireyler için kurulan bakım merkezinde "cinsel uyarılma deneyleri" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
Iowa İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Glenwood Resource Center'da insan deneyleri yapıldığına dair araştırmaların "optimal hidrasyon" ve "cinsel uyarım çalışmalarına" yoğunlaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:02
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