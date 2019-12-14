ABD'de zihinsel engelli bireylere 'cinsel uyarım deneyi' iddialarına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de zihinsel engelli bireylere 'cinsel uyarım deneyi' iddialarına soruşturma - Son Dakika Dünya

ABD'de zihinsel engelli bireylere 'cinsel uyarım deneyi' iddialarına soruşturma

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı (DOJ) Glenwood'daki ileri derecede zihinsel engelli bireyler için bakım merkezinde "cinsel uyarılma deneyleri" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

ABD'de zihinsel engelli bireylere 'cinsel uyarım deneyi' iddialarına soruşturma, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı (DOJ) Glenwood'da ileri derecede zihinsel engelli bireyler için kurulan bakım merkezinde "cinsel uyarılma deneyleri" yapıldığı iddialarına yönelik soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.


Iowa İnsan Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Glenwood Resource Center'da insan deneyleri yapıldığına dair araştırmaların "optimal hidrasyon" ve "cinsel uyarım çalışmalarına" yoğunlaştığı bildirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:02 
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