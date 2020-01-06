ABD'de zincirleme kaza: 5 ölü, 50'den fazla yaralı - Son Dakika

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR, bir yolcu otobüsü ve otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi ise yaralandı.

Kaza, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre, virajı alamayan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün arkasında seyir halindeki 3 TIR da otobüse ve birbirlerine çarptı. Ardından bir otomobilin de karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza bölgesinden görüntü

-Birbirine girmiş araçlar

-İnsanların görüntüleri

-Detaylar