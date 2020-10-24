ABD'de14 yaşındaki öğrenciye 25 bin dolarlık Covid-19 araştırma ödülü - Son Dakika

ABD'de14 yaşındaki öğrenciye 25 bin dolarlık Covid-19 araştırma ödülü
24.10.2020 10:27
ABD'nin Teksas eyaletinde 14 yaşındaki Anika Chebrolu, koronavirüs tedavisi için hazırladığı araştırmayla birinci olarak 25 bin dolar ödül kazandı.
ABD'nin Teksas eyaletinde 14 yaşındaki Anika Chebrolu, koronavirüs tedavisi için hazırladığı araştırmayla birinci olarak 25 bin dolar ödül kazandı.
ABD'de koronavirüs (covid-19) tedavisine yardımcı olmak için bir proje yarışması düzenlendi. Teksas'tan Anika Chebrolu adlı ortaokul öğrencisi, ortaokul bilim insanlarının katıldığı 2020 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nın galibi seçildi. Koronavirüs tedavisi için hazırladığı araştırma yarışmada birinci gelerek, 25.000 dolar ödülün sahibi oldu. Chebrolu, "Yaklaşık 698 milyon molekülden oluşan bir veri tabanından bir bileşiği izole ettim" dedi. Chebrolu'nun araştırmaya iki yıl önce İspanyol gribi salgınını incelediği sırada başladığı ifade edildi.
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