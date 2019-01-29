ABD: DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor
1 saat önce
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor.
ABD
Savunma Bakan Vekili Shanahan, "DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor. DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye
artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:33
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