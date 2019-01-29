Son Dakika Haberleri: ABD: DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor

ABD: DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor

1 saat önce

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor.

ABD: DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor, System.String[]
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, "DEAŞ artık bir alanı yönetmiyor. DEAŞ'ın artık kuvvet toplama özgürlüğü yok. Suriye artık onlar için güvenli bölge değil. Onların lider kadrosunun çoğunu ortadan kaldırdık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:33 

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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