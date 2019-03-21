Son Dakika Haberleri: ABD Deaş'ın İki Medya Kuruluşunu Terör Listesine Ekledi

ABD Deaş'ın İki Medya Kuruluşunu Terör Listesine Ekledi

33 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amaq Haber Ajansı ile Al Hayat Medya Merkezi adlı iki yayın kuruluşunun, DEAŞ'ın propaganda araçları oldukları gerekçesiyle Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan DEAŞ başlığına eklendiğini duyurdu.

ABD Deaş'ın İki Medya Kuruluşunu Terör Listesine Ekledi, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amaq Haber Ajansı ile Al Hayat Medya Merkezi adlı iki yayın kuruluşunun, DEAŞ'ın propaganda araçları oldukları gerekçesiyle Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan DEAŞ başlığına eklendiğini duyurdu.

Söz konusu medya kuruluşlarının Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesine alındığını da belirten Bakanlık, karara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, Amaq Haber Ajansı'nın DEAŞ'ın propaganda kolu olarak görev yaptığını ve teröristlerin mesajlarını yaymak için kullanıldığını belirtti.

Al Hayat Medya Merkezi'nin ise DEAŞ'ın çok dilli medya kuruluşu olarak uluslararası platformlarda savaşçı toplama amacına hizmet ettiğini kaydeden bakanlık, Amerikan halkına ve uluslararası topluma söz konusu iki kuruluşun faaliyetleri konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık, "Bu tarz terörizm tanımlamaları, kuruluşları ve bireyleri deşifre ederek yalnızlaştırır ve ABD finansal sistemine erişimlerini engeller. Ayrıca bu tanımlamalar, ABD ve diğer ülkelerin güvenlik birimlerine de yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dev Organizasyona Ronaldo Ayarı Murat Yıldırım'ın Eşinin Makyajsız Hali, Takipçilerini Hayal Kırıklığına Uğrattı ABD'den S-400 Kriziyle İlgili Yeni Açıklama: Çözüm Bulmayı Umuyoruz Ancak İşimiz Zor Hükümetten Trump'ın İsrail Açıklamasına Sert Tepki: Dünya Trump'ın Attığı Tweetlerle Yönetilecek Bir Yer Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 23:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Deaş'ın İki Medya Kuruluşunu Terör Listesine Ekledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]