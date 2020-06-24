ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı için koyduğu para ödülünü 10 milyon dolara çıkardı - Son Dakika

ABD, DEAŞ'ın yeni elebaşı için koyduğu para ödülünü 10 milyon dolara çıkardı

ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında koyduğu 5 milyon dolar ödülü, 10 milyon dolara çıkardı.

ABD yönetimi, terör örgütü DEAŞ'ın yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında koyduğu 5 milyon dolar ödülü, 10 milyon dolara çıkardı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen el-Mevla ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "DEAŞ'ın yeni lideri el-Mevla'nın kimliğinin ya da yerinin tespiti için kullanılabilecek her bilgi karşılığında verilecek para ödülünü 10 milyon dolara kadar çıkarıyoruz. Bu da Ağustos 2019'da koyduğumuz 5 milyon dolar para ödülünün iki katına çıkarılması anlamına geliyor." ifadesi kullanıldı.

El-Mevla'nın Yezidi azınlıkların Irak'ın kuzeybatısında kaçırılmasına ve katledilmesine yardım ettiği vurgulanan açıklamada, 1976 Musul doğumlu el-Mevla'nın daha önce El-Kaide ile de ilişkili olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Mart'ta el-Mevla'yı, "Özel Tanımlı Küresel Terörist" listesine eklemişti.

ABD'nin Bağdadi operasyonu

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da İdlib'in kuzeyine giden ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili basın toplantısında, Bağdadi'nin bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de 16 Mart'ta, terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü Ebu Hasan el-Muhacir'in, Suriye'nin Cerablus kenti yakınlarında önceki gün gerçekleştirilen operasyonla öldürüldüğünü duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:47 Kaynak: AA

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