ABD, DEAŞ'ın yeni liderinin başına koyduğu ödülü ikiye katladı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine gelen Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla hakkında bilgi verene için tahsis ettiği ödülü 2 kat yükseltti.



ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ın lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesinin ardından terör örgütünün başına geçen Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'ya yönelik yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla, Ebu Ömer el-Turkmani ve Abdulemir Muhammed Said el-Salbi lakaplarıyla tanınan terör örgütü DEAŞ'ın yeni liderinin kimliği veya yerini tespit etmekte yardımcı olanlara tahsis edilen ödülün 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığı duyuruldu.



Açıklamada, "Bu terörist masum kardeşleriniz hakkında sayısız cinayetler işledi. DEAŞ'ın yeni lideri el-Mevla'nın yerini veya kimliğini tespit etmekte yardımcı olacak bilgilerin paylaşılması durumunda verilecek para ödülünü 10 milyon dolara çıkarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin 26 Ekim 2019'da Suriye'de ABD Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla öldürülmesinin ardından yerine Abdurrahman el-Mevla geçmişti. - ERBİL