ABD'deki 305 Türk, Sivas'a getirildi - Son Dakika

ABD'deki 305 Türk, Sivas'a getirildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas'a getirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile özel uçakla alınarak Sivas'a getirildi.

Covit-19 salgını sonrası ülkeler arasında seyahat kısıtlaması gelmesi ile Dünyanın çeşitli ülkelerinde kalan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 16'sı çocuk 305 Türk vatandaşı, Dışişleri Bakanlığının girişimi ile Miami kentinden kaldırılan özel uçakla alınarak bugün Sivas'a getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından sosyal mesafe kullarına riayet edilerek toplu taşıma araçlarına bindirilip Kredi Yurtlar Kurumu Binalı Yıldırım Öğrenci Yurduna taşındı. Burada yurtlara yerleştirilen vatandaşlar 14 günlük karantina sürecine alındı. Sürecin tamamlanmasının ardından Covit-19 testleri negatif çıkan vatandaşlar evlerine gönderilecek. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı

Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı