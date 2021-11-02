Üye Girişi
ABD'deki ankete göre halk demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor - Son Dakika

ABD'deki ankete göre halk demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor

02.11.2021 20:31
ABD'deki ankete göre halk demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor

NEW ABD'de gerçekleştirilen bir ankete katılanların büyük bölümü, ülke demokrasisinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

NEW ABD'de gerçekleştirilen bir ankete katılanların büyük bölümü, ülke demokrasisinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji ortak anketinde, demokrasinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü söyleyen yüzde 81 katılımcıdan yüzde 89'unu Cumhuriyetçiler, yüzde 79'unu Demokratlar oluşturdu.

Bu kişilerin yüzde 42'si Demokratların, yüzde 41'i ise Cumhuriyetçilerin demokrasiyi tehdit ettiğini ileri sürdü.

Ankette Demokratların yüzde 82'si, Cumhuriyetçilerinse yüzde 33'ü gelecek seçimlerde sandıktan hangi parti çıkarsa çıksın sonuca güveneceğini ifade etti. Demokratların yüzde 86'sı genel olarak seçimlere güvendiğini belirtirken, bu oran cumhuriyetçilerde yüzde 34'te kaldı.

Marist Koleji Kamuoyu Enstitüsü Direktörü Lee M. Miringoff, Amerikalıların demokrasinin tehdit altında olduğu görüşünde birleşirken, bunun nedeni konusunda fikir birliğinde olmadığını belirtti. Miringoff, "2024 başkanlık seçimlerine doğru giderken, demokrasinin temel prensibi olan kaybeden adayın ve destekçilerinin sonuçları kabul etmesi kuralını Cumhuriyetçilerin üçte ikisinin benimsememesi ve kendi adayları seçilmezse seçim sonuçlarını sorgulayacaklarını söylemeleri dikkat çekici." ifadelerini kullandı.

Biden'a halk desteği düşmeye devam etti

Ankette ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarını destekleyenlerin oranının yüzde 44'e düştüğü, desteklemeyenlerin oranının ise yüzde 49'ya çıktığı açıklandı. Bu oranların geçen ay yüzde 45'e yüzde 46 olduğu bildirildi.

Demokrat Parti seçmenleri arasında 2024 seçimlerinde Biden ile kazanma şansının yüksek olacağını düşünenlerin oranı yüzde 36, partinin aday değiştirmesinin daha iyi olacağını düşünenlerin oranı yüzde 44 oldu.

Cumhuriyetçilerinse yüzde 50'si eski başkan Donald Trump'ın yeniden başkan olma ihtimali en yüksek aday olduğunu ifade ederken, yüzde 35'i partinin başka bir adayla seçimlere gitmesinin iyi olacağı görüşünü paylaştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki ankete göre halk demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi 20:18 Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 224 kişi vefat etti, 29 bin 796 yeni vaka tespit edildi Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı 19:38 Gizlilik kararı kalktı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada 18:26 EYT'li, asgari ücretli ve dar gelirlilere müjde! Vatandaşlara nefes aldıracak düzenleme masada
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi 18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor 15:10 Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor

Son Dakika Haberleri
18:42 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi
18:41 Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız
18:16 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca "Biontech'te 3. doza gerek yok" açıklamasından sonra fikir değiştirdi: Gündeme alacağız
18:14 Christophe Galtier, Türk futbolcu için talimat verdi! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için adım atıldı
18:12 Bir kilogram altın 545 bin liraya yükseldi
18:05 Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi
18:00 Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi
17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman bir araya geldi! Paylaşılan fotoğraf karesine yorum yağıyor         
20:40
FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok FIFA'nın itibarını yerlere düşürecek iddianame! Platini ve Blatter'in karışmadığı suç yok         
19:59
Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız Doğal gaza gelen büyük zamla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama: Tekrar masaya yatıracağız         
18:42
Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı Üç Kuruş'ta Leyla, dans performansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı         
18:25
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı         
17:38
Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli         
16:35
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı         
16:06
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı         
15:04
Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor Fenerbahçe Pelkas'la yollarını ayırıyor         
14:23
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur Akşener'le Kürdistan diyaloğuna girmişti. Bahçeli'den ilk yorum gecikmedi: Türkiye sınırları içinde Kürdistan diye bir yer yoktur         
11:50
Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu! Cadılar Bayramı için yatak odasında poz veren Aleyna Tilki olay oldu!         
10:24
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! Hocalık kariyerine müthiş başladı         
09:54
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 20:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'deki ankete göre halk demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement