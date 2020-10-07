ABD'deki anketlere göre Amerikalılar "seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından" endişe ediyor - Son Dakika

ABD'deki anketlere göre Amerikalılar "seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından" endişe ediyor

07.10.2020 18:55
ABD'deki anketlere göre Amerikalılar

NEW ABD'de yapılan anketlerde, ülke nüfusunun yarıya yakınının 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinin adil ve dürüst olacağına inanmadığı ve sonuçların şiddet olaylarına yol açabileceğinden endişe ettiği ortaya çıktı.

NEW ABD'de yapılan anketlerde, ülke nüfusunun yarıya yakınının 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinin adil ve dürüst olacağına inanmadığı ve sonuçların şiddet olaylarına yol açabileceğinden endişe ettiği ortaya çıktı.

"Braver Angels" adlı grup tarafından 1-2 Ekim'de yaklaşık 2 bin kayıtlı seçmenle gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 47'sinin seçimlerin adil ve dürüst olmayacağına inandığı belirtildi.

Aynı grubun 1505 seçmenle gerçekleştirdiği diğer bir ankette de katılımcıların yüzde 56'sının seçimlerden sonra sonuçlar nedeniyle şiddet olaylarının artacağına inandıkları ifade edildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren uzmanlar, Amerikan halkının seçimler konusunda yaşadığı endişede ABD Başkanı Donald Trump'ın posta yoluyla kullanılacak oylarda sahtekarlık olacağı iddialarının payının bulunduğunu öne sürdü.

"Seçim sonuçları partizan şiddet olayları üretebilir"

Anket sonuçları hakkında USA TODAY'a konuşan Braver Angels grubu üyesi Chrissy Koach, Trump'ın kaybetmesi halinde destekçilerinin seçimlerin meşruiyetini sorgulayacağını belirtirken, "Eğer Trump kazanırsa da iki parti taraftarları arasında kaotik ve yıkıcı nefretin devam etmesinden endişeliyim." değerlendirmesi yaptı.

Massachusetts- Amherst Üniversitesinde siyaset bilimi profesörü olan Alex Theodoridis de "Aşırı kutuplaşmış siyasi ortamımızda çekişmeli ve sonuçları yakın çıkan bir seçim, pekala münferit partizan şiddet olayları üretebilir." ifadesini kullandı.

"Rokko Solution" adlı şirketin 23 Eylül'de yaklaşık 500 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, Amerikalıların yüzde 61'inin ülkenin siviller arasındaki bir savaşın eşiğinde olabileceği endişesi taşıdığı ortaya çıkmıştı.

Demokrat Başkan Adayı Joe Biden da dün Amerikan iç savaşının en önemli mekanlarından olan Pennsylvania'nın Gettysburg şehrinde yaptığı konuşmada, "Bugün Amerika'ya baktığımda, ülkenin tehlikeli bir yerde olduğundan endişeliyim." şeklinde sözler sarf etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Şiddet, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki anketlere göre Amerikalılar 'seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından' endişe ediyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı Son Dakika: Tecavüz şüphelisi eski HDP'li Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı         
19:09
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu Ahmet Çakar'ın videosunu paylaşan Samatta, sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal sözler: Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı         
09:03
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:44:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki anketlere göre Amerikalılar "seçim sonuçlarının şiddete neden olmasından" endişe ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei