ABD'deki Arbery cinayeti davasına siyahi lider Jackson'ın katılması mahkemeyi karıştırdı - Son Dakika

NEW ABD'de geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan Ahmaud Arbery'yi öldürmekle suçlanan 3 kişinin yargılandığı davaya, siyahi din adamı ve toplum lideri Jesse Jackson'ın katılması mahkeme salonunda gerginliğe neden oldu.

Arbery'nin öldürülmesiyle sanıkların dinlendiği duruşmada, siyahi lider Jackson'un mahkeme salonunun arka sıralarına mağdurun ailesiyle birlikte oturmasına savunma avukatı Kevin Gough itiraz etti.

Gough'un, jürinin etkilenmemesi için Jackson'un salonu terk etmesini istemesi sonucu yaşanan hareketlilik üzerine duruşma zaman zaman kesintiye uğradı.

"Adil yargılanma" talebine diğer iki savunma ekibi de katıldı. Greg McMichael'in avukatı Franklin Hogue, sanıkların toplumda adil yargılanmadığından endişe ettiğini söyledi.

Savunmanın talebini reddeden Yargıç Timothy Walmsley, "Mahkeme salonuna girme konusunda, bir birey veya gruba ayrımcılık yapılması söz konusu değildir." ifadesine yer verdi.

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Jackson, "Yargıcın dediği gibi, orada olmak benim anayasal hakkım, ahlaki yükümlülüğümdür." dedi.

Aynı avukat Al Sharpton'a da itiraz etmişti

Arbery'yi öldürmekle suçlanan üç beyaz Amerikalıdan William Bryan'ı temsil eden Gough geçen hafta, "jüriyi korkutacağı ve müvekkilini adil yargılamadan mahrum bırakacağı" iddiasıyla siyahi din adamı Al Sharpton'un duruşmalara katılmamasını istemiş, savunma avukatının talebi yine Yargıç Walmsley tarafından reddedilmişti.

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve beyaz baba ile oğlu 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.