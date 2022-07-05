ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganının klibi ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganının klibi ortaya çıktı

05.07.2022 11:11
ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganının klibi ortaya çıktı

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlediği belirtilen Robert E. Crimo'nun, internette yayımladığı klibinde, silahlı saldırı görüntüleri ile saldırgan sözler yer alıyor.

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenlediği belirtilen Robert E. Crimo'nun, internette yayımladığı klibinde, silahlı saldırı görüntüleri ile saldırgan sözler yer alıyor.

Eyaletin Highland Park kentinde 6 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı saldırının şüphelisi Crimo'nun internette yayımladığı klibi ortaya çıktı.

Çalışmalarını "Awake the Rapper" adıyla internete yükleyen 22 yaşındaki Crimo'nun klibinde, kullandığı görüntüler ve sözler de saldırgan özellikleriyle dikkati çekiyor.

Crimo'nun hücum yeleği ve kasklı görüntülerinin yer aldığı klipteki çizgi karakterlerde ise yine hücum yelekli bir karakterin başka insanları vurduğu görülüyor.

Çizimlerde, polislerin hücum yeleği giyen karaktere ateş açtığı da görülürken, Crimo'nun klipteki odasının duvarında ABD Başkanı John Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald'ın ölümünü haber veren gazete manşeti bulunuyor.

Şarkının sözlerinde de "Uyurgezer gibiyim durdurulamıyorum ve düşünemiyorum", "Hareketlerim daha cesur, düşüncelerim gereksiz olacak. Yapmak zorunda olduklarımı biliyorum sadece benim için değil herkes için neler olduğunu biliyorum." gibi saldırgan ifadeler yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'deki Bağımsızlık Günü kutlamaları saldırganının klibi ortaya çıktı - Son Dakika

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