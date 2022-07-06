ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırganı suçunu itiraf etti

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında silahlı saldırı düzenleyen Robert E. Crimo'nun sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiği aktarılarak, saldırganın Illinois'in ardından Wisconsin'de de bir saldırı düzenlemeyi planladığı ifade edildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta 4 Temmuz'da Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişiyi öldürmüş, 39 kişiyi de yaralamıştı. Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli yaptığı açıklamada, Crimo'nun Illinois eyaletinden Wisconsin eyaletine geçmeyi ve Madison kentinde de benzer bir saldırı düzenlemeyi planladığını ifade etti.

Covelli, müfettişlerin Crimo'nun Madison'a gittiğine dair bilgilere ulaştığını aktararak, "Madison'da bir kutlamanın gerçekleştiğini gördü ve aracında bulunan ateşli silahı kullanarak başka bir saldırıyı ciddi olarak düşündü. Başlangıçta başka bir saldırı gerçekleştirmek için Madison'a gitmeyi planladığına dair elimizde bir bilgi yok. İlk saldırıdan sonra etrafta dolaştığına ve kutlamayı gördüğüne inanıyoruz" dedi.

Crimo, Highland Park'taki saldırının ardından saatler sonra aracında yakalanmış ve araçta ikinci bir silah bulunmuştu.

7 KEZ BİRİNCİ DERECE CİNAYETLE SUÇLANDI

Hakim karşısına çıkan Crimo'nun ilk durulmasının ardından gazetecilere demeç veren Lake County Eyalet Başsavcısı Eric Rinehart, mahkemenin Crimo'nun kefaletsiz şekilde tutuklu tutulacağına karar verdiğini aktararak, Crimo'nun yedi kez birinci derece cinayetten suçlandığını belirtti.

Başsavcı Rinehart, Crimo'nun gözaltına alındıktan sonra polis sorgusunda kalabalığa ateş ettiğini itiraf ettiğini belirterek, "Highland Park Polis Departmanı tarafından sorgulandı, Crimo yaptıklarıyla ilgili ayrıntılara girdi. Yaptıklarını itiraf etti" dedi.

CRİMO'YA ŞARTLI TAHLİYESİZ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI VERİLMESİ BEKLENİYOR

Başsavcı Rinehart, duruşma öncesi yaptığı açıklamada ise, Illinois'ta idam cezasının uygulanmaması nedeniyle Crimo'nun şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası almasının beklendiğini ifade etmişti. Crimo'nun davasındaki bir sonraki duruşmanın 28 Temmuz olarak belirledi.

SALDIRGAN KADIN KIYAFETLERİ GİYMİŞTİ

Polis tarafından saatler sonra yakalanan Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiği ifade edilmiş, Crimo'nun söz konusu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığı aktarılmıştı.

(İHA)