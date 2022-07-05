Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında, polis tarafından saatler sonra yakalanan Robert E. Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade etmiş, "Crimo'nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" demişti. - CHICAGO

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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