ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi

05.07.2022 23:20
ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 7'ye yükseldiği bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybının 7'ye yükseldiği bildirildi.

ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta dün Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmıştı. Highland Park Belediye Başkanı Nancy Rotering basına verdiği demeçte, saldırıdaki can kaybının 7'ye yükseldiğini bildirdi. Saldırıda yaşları 14 ila 70 arasında değişen toplam 39 kişinin yaralandığı aktarılmış, 8 yaşındaki bir çocuğun durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Saldırgan kadın kıyafetleri giymiş

Lake County Şerif Ofisi Sözcüsü Christopher Covelli düzenlediği basın toplantısında, polis tarafından saatler sonra yakalanan Robert E. Crimo'nun saldırının ardından kaçarken kalabalığa karışmak için kadın kıyafetleri giydiğini ifade etmiş, "Crimo'nun bu saldırıyı birkaç hafta önceden planladığını düşünüyoruz" demişti. - CHICAGO

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Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Illinois, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'deki Bağımsızlık Günü saldırısında can kaybı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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