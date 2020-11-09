ABD'deki başkanlık seçiminin sonucu hakkında Filistin ve İsrail sokakları ne düşünüyor? - Son Dakika

ABD'deki başkanlık seçiminin sonucu hakkında Filistin ve İsrail sokakları ne düşünüyor?

09.11.2020 12:25
ABD'deki başkanlık seçiminin sonucu hakkında Filistin ve İsrail sokakları ne düşünüyor?, System.String[]

İsrailliler, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini mevcut Başkan Donald Trump'ın kaybetmesine üzülürken, Filistinliler yeni başkanla birlikte Washington'un Filistin davasına yaklamışında ciddi bir değişikliğin olmayacağını düşünüyor.

İsrailliler, ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini mevcut Başkan Donald Trump'ın kaybetmesine üzülürken, Filistinliler yeni başkanla birlikte Washington'un Filistin davasına yaklamışında ciddi bir değişikliğin olmayacağını düşünüyor.

Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasında yaşanan başkanlık seçimini tüm dünya olduğu gibi Filistinliler ve İsrailliler de yakından takip etti.

Filistinliler, İsrail yanlısı politikaları nedeniyle Trump'ın kaybetmesini isterken, kamuoyu araştırmalarına göre İsraillilerin yarısından fazlası Trump'ı destekliyordu.

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Biden'ın kazanması Filistin yönetiminde sevinçle karşılanırken, İsrail yönetimi renk vermese de sonuçtan memnun görünmüyor.

ABD Başkanlık seçimine ilişkin İsrail ve Filistin sokakları da farklı görüşlere sahip. AA muhabirleri, Filistinliler ve İsraillilere ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucuna ilişkin görüşlerini sordu.

Haham Dr. Asher Wade, Trump'ın seçimi kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Biden'ın yeni ABD Başkanı olmasından dolayı duyduğu kaygıları dile getiren Wade, "Biden'ın seçilmesi halinde (ABD'nin İsrail) büyükelçiliği tekrar Tel Aviv'e taşımayı yeniden ele almayı düşündüğünü duydum. Ayrıca tüm bu olanlardan sonra İran ile ilişkileri yeniden başlatacak. İsrail'i ve varoluş krizini biliyorsunuz. Tüm bu nedenlerden dolayı artık rahat uyuyamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Biden, Trump gibi olmayacak"

İsrail vatandaşı Moshe Mendlowitz de gönüllerinin ABD'deki seçimi Trump'ın kazanmasından yana olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

Biden'ın seçilmesinin ABD ile İsrail arasındaki ilişkilere herhangi olumsuz bir etkisinin olmayacağını düşünen Mendlowitz, "Seçimi Biden kazandıktan sonra kendisinden güzel şeyleri yapmasını umuyoruz. Trump dönemine oranla fazla fark olacağını da düşünmüyorum. Trump, İsrail için gelmiş geçmiş en iyi başkandı. Biden'ın Trump gibi olmayacağını biliyoruz ama (İsrail yönetiminin) onunla da çalışmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir yüz gitti yenisi geldi"

Filistinli Zahir Şerebati ise ABD'deki seçimi Trump yerine Biden'ın kazanmasının kendileri için bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Biden'ın kazanmasıyla sadece yönetimdeki yüzün değiştiğini ve ABD'nin politikalarının devam edeceğini dile getiren Şerebati şunları kaydetti:

"ABD başkanları bizim için güzel bir şeyler yapsaydı, baba Bush, oğul Bush ve diğerleri yapardı. Her ABD başkanı Filistin halkı üzerinden, İslam dünyası üzerinden gerilimi biraz daha artırıyor. İşte Trump da gitti. Bu yeni gelen mi bize yardım edecekmiş? Hayır, asla. Bu sadece bir yüz değişimidir, başka bir şey değil.

ABD'nin siyaseti aynı siyaset. Değişen bir şey olmaz. Hepsi Filistin'e karşı, hepsi Müslümanlara karşı. Biz yardımı sadece Allah'tan bekliyoruz ve bize Selahaddin gibi büyük bir komutan göndermesi için dua ediyoruz. Trump ve diğerlerine gelecek olursak, küfür milleti tek millettir."

"Biden, bizzat Filistinliler aleyhine çok şey yaptı"

Filistinli Erva el-Hılu ise Filistin'in ve Filistin halkının Trump'ın politikalarından çok zarar gördüğünü ve seçimleri kaybetmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Trump gitse bile yerine gelecek olan Biden'dan sonra ABD'nin Filistin politikasında çok fazla değişiklik olmayacağını düşünen Hılu, "Biden'ın Filistinliler lehine bir değişim yapacağını sanmıyorum. Çünkü ABD hiçbir zaman Filistin'in ve Arapların yanında yer almadı. Biden bile bizzat Filistinliler aleyhine çok şey yaptı. Yani doğrusu çok iyimser değiliz. O'nun İsrail ile siyonistler ile birlikte olduğunu biliyoruz. Sadece Trump'tan daha ehven olduğunu düşünüyoruz." görüşünü dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Filistin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki başkanlık seçiminin sonucu hakkında Filistin ve İsrail sokakları ne düşünüyor? - Son Dakika


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