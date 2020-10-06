ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden - Son Dakika

ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden

NEW ABD'de yaşayan Müslüman kesimin, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde yüzde 71 oranında Demokrat başkan adayı Joe Biden'a oy vermeyi düşündüğü belirtildi.

ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden, System.String[]

NEW ABD'de yaşayan Müslüman kesimin, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimlerinde yüzde 71 oranında Demokrat başkan adayı Joe Biden'a oy vermeyi düşündüğü belirtildi.

Ülkenin en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan anket, ülkedeki Müslüman seçmenlerin Başkanlık seçimine bakışını ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ile rakibi Biden'ın 29 Eylül'de Ohio'da yaptığı ilk seçim tartışmasının akabinde Müslüman seçmenler üzerinde gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 71'i Biden'a, yüzde 18'i Trump'a oy vereceğini belirtti.

Kayıtlı Müslüman seçmenlerin yüzde 89'unun bu seçimlerde oy kullanmaya niyeti olduğu kaydedilirken, yüzde 11'inin ise sandığa gitme konusunda kararsız olduğu aktarıldı.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, anketin, Müslümanların bu yıl 2016 seçimlerinden daha fazla oy kullanmak istediğini gösterdiğini belirterek, "Bu anket, her iki büyük siyasi partinin de seçimlerde sosyal liberal ve muhafazakar görünen Müslüman kesime ulaşmak için daha fazlasını yapması gerektiğini gösteriyor." ifadesini paylaştı.

Ankette ayrıca, CAIR'in 2018'de yaptığı benzer bir araştırmaya kıyasla kendini Demokrat Parti ile özdeş gören kayıtlı Müslüman seçmenin yüzde 78'den yüzde 66'ya düştüğü, Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyenlerin oranının ise 17'den 19'a çıktığı kaydedildi.

30 Eylül'de telefonla gerçekleştirilen ankete, ülke genelinden 846 Müslüman seçmen katıldı.

2016 yılında yapılan Başkanlık seçimlerinde de Amerikalı Müslümanların önemli ölçüde Demokrat aday Hillary Clinton'a oy verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Müslüman, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına saldırdı Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Yunanistan, Kapalı Maraş konusunda tarafını seçti: Rum Kesimi Yönetimi'ne destek vereceğiz Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi
Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü Genç model Yessenia Estefania, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü         
23:19
Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı Trump 'teşvik paketi' müzakerelerini durdurdu, altın ve ABD borsası çakıldı         
22:56
Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor Ermenistan, sivil yerleşim yerlerine Tochka-U balistik füzeyle saldırıyor         
21:53
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi         
20:52
Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak         
20:27
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 23:48:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenin tercihi Biden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei