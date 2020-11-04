ABD'deki başkanlık yarışında Biden Minnesota'yı, Trump Montana'yı kazandı - Son Dakika

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Minnesota eyaletinde Demokrat aday Joe Biden, Montana eyaletinde ise Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Biden Minnesota'da ABD Başkanı Trump'ı geride bıraktı.

Montana'da ise Cumhuriyetçi Trump, Biden'ı geçerek ipi göğüsledi.

Bu sonuçlara göre Biden hanesine 10, Trump ise 3 delege daha eklemiş oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.