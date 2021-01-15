ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak - Son Dakika
BBC

ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak

15.01.2021 06:02
ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak, System.String[]

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez'in sahne alacağı açıklandı.

ABD'de seçilmiş başkan Joe Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez'in sahne alacağı açıklandı.

Lady Gaga, Biden'ın seçim kampanyası sırasında da sahne alarak Demokratlara destek olmuştu. Lopez de Biden'a destek verdiğini açıklamıştı.

Lady Gaga törende ulusal marşı seslendirecek. Lopez ayrı bir performans sergileyecek.

Törenin ardından televizyonlarda yayımlanacak ve birçok ünlünün katılacağı programın sunuculuğunu da Tom Hanks yapacak. 90 dakikalık programa Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake ve Ant Clemons katılacak.

Yemin törenine katılım, koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı olacak.

Seçim sonuçlarını uzun süre kabul etmeyen Başkan Donald Trump ise törene katılmayacağını açıkladı. Trump, 1869'dan bu yana devir teslim törenine katılmayan, görevi devredecek ilk başkan olacak.





Başkent'te güvenlik önlemleri artırılıyor

ABD'nin Başkenti Washington DC'de 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık devir teslim törenine doğru güvenlik daha da artırılıyor.

Joe Biden'ın görevi Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'tan devralacağı 20 Ocak'ta Trump destekçilerinin ve aşırı sağ grupların olası silahlı eylemlerine karşı önlemler alınıyor.

ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden Delta, Alaska, American ve United Havayolları, Washington bölgesine giderken silahlarını da götürmek isteyen yolculara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Ulusal tren yolu şirketi Amtrak da Washington DC'ye giden trenlerde fazladan güvenlik önlemleri aldı.

6 Ocak'ta Biden'ın seçimi kazandığının tescil edileceği Kongre oturumu sırasında Trump'ın çağrısı üzerine destekçileri Kongre binasını basmış; olaylarda beş kişi hayatını kaybetmişti.

Olayların ardından ilk kez kameralar önüne çıkan Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Joe Biden'ın başkanlık, Kamala Harris'in başkan yardımcılığı görevini devralacağı törende güvenliği sağlayacağız." açıklaması yaptı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de başkent ve çevresindeki olası şiddet içerikli eylemlerden endişe duyduğunu açıkladı.

Başkent çevresindeki yollar kapandı, gelecek hafta bazı metro ve otobüs hatları ile işyerlerinin de kapalı olacağı açıklandı.

Devir teslim töreni sırasında artırılan önlemler kapsamında sadece dört eyleme izin verileceği açıklandı.

FBI bugüne kadar kimleri tutukladı?





Kongre binası baskınında şüpheliler arasında Batı Virginia eyaletinden bir siyasetçi, Florida'dan bir itfaiyeci ve Arizona'dan bir QAnon şamanı var.

DC Savcısı Michael Sherwin, bugüne kadar 70 kişinin yargılandığı 170'ten fazla dava açıldığını belirtti.

Olaylar sırasında Konfederasyon bayrağıyla Kongre binasına giren ve fotoğrafı yayılan şüpheli Kevin Seefried de Delaware eyaletinde yakalandı.

1861-1865 yılları arasındaki iç savaş sonrası dağılan, güneydeki eyaletlerin oluşturduğu Konfederasyon, köleliğin kaldırılmasına karşı çıkmıştı. Siyahların köle olduğu Konfederasyon'un bayrağı ırkçılık sembolü olarak kabul ediliyor.

Kongre binasına zarar verdiği kameralara yansıyan bir kişiyi de eski eşi polise şikayet ederek yakalanmasını sağladı.

Ordu mensubu olduğu belirtilen ve olaylara karışan ilk kişi de tespit edildi. 6 Ocak günü izinli olduğu belirlenen Virginia Ulusal Muhafızları'ndan Jacob Fracker, görevdeki bir polis memuruyla birlikte tutuklanan iki güvenlik görevlisinden biri oldu.

ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak
ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak
ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki Başkanlık yemin töreninde Lady Gaga ve Jennifer Lopez sahne alacak - Son Dakika Dünya

BBC

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