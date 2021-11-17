ABD'deki bazı eyaletlerde yetişkinlere hatırlatma dozu aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

NEW ABD'de bazı bölgelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonları yeniden yükselişe geçerken, bazı eyaletlerde yetişkinlere hatırlatma dozu aşısı yapılmaya başlandı.

Kovid-19 vakalarında yükseliş görülen Colorado eyaletinin, geçen hafta iki doz Moderna veya Pfizer/BionTech aşısı olmuş herkese ikinci dozdan 6 ay sonra hatırlatma dozu hakkı vermesinin ardından, New Mexico, Arkansas, Batı Virginia eyaletleri ve New York şehri de federal kuralları aşarak hatırlatma dozunu herkese açık hale getirdi.

New Jersey Valisi Phil Murphy, düzenlediği basın toplantısında, "Eğer gerekli bekleme süresini tamamladıysanız, hatırlatma dozu aşınızı olun" diyerek, eyaletin ilerleyen günlerde aşı programını genişleteceği işaretini verdi.

Michigan eyaleti enfeksiyon oranında birinci

ABD'de bu hafta en yüksek Kovid-19 enfeksiyonu oranı 100 binde 504 ile Michigan eyaletinde görüldü. Eyalette hastaneye yatanların da 1 Kasım'dan beri yüzde 20 oranında arttığı bildirildi.

100 binde 490 ile Michigan'ı takip eden Minnesota eyaletinin sağlık yetkilileri de zenginleştirme dozunu herkese yapmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Öte yandan Federal Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), geçen hafta Pfizer-BioNTech'in başvurusunun ardından, hatırlatma dozunu tüm yetişkinler için onaylamak üzere harekete geçtiği öğrenildi.

Söz konusu onayın, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezileri (CDC) danışma kurulunun 19 Kasım'da planlanan toplantısından sonra gelebileceği tahmin ediliyor.

CDC, iki doz Pfizer/BionTech veya Moderna aşısı olanlardan yalnızca 65 yaş üzeri veya risk taşıyan kişilerin zenginleştirme dozu aşı olmasına izin vermişti.

Johnson&Johnson aşısı olan yetişkinlerinse iki ila altı ay içinde zenginleştirme dozu aşısı olması tavsiye edilmişti.