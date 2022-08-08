Son dakika haberi! ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu

08.08.2022 02:39

Son dakika haberleri: - ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu ABD'nin Virginia eyaletindeki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden olurken silahlı saldırı yapıldığını düşünen müşteriler koşarak binayı terk etti.

- ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu

VIRGINIA - ABD'nin Virginia eyaletindeki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden olurken silahlı saldırı yapıldığını düşünen müşteriler koşarak binayı terk etti.

Virginia eyaletinin Fairfax şehrindeki Tyson Corner Mall adlı alışveriş merkezinde bu Pazar günü yaşanan olayda aniden duyulan patlama sesleri binada bulunanlarda paniğe yol açtı. Patlama sesleri sebebiyle alışveriş merkezine silahlı saldırı yapıldığını sanan müşteriler korkuya kapıldı ve koşarak binayı terk etti.

Fairfax polisi olayla ilgili bir açıklama yaparak olayı incelemek üzere Tyson Corner Mall alışveriş merkezine ekiplerin gönderildiğini belirtti ve vatandaşları bölgeden uzak durma konusunda uyardı.

Ancak kısa süre sonra Fairfax polisi, yapılan inceleme sonucunda olay yerinde silahlı saldırı olduğuna dair herhangi bir delile rastlanmadığını açıkladı. Alışveriş merkezinin tamamen incelendiğini belirten polis, binadaki bir aydınlatma sisteminin yere düşerek patlama benzeri yüksek seslere neden olduğunu bildirdi.

Olaydan kısa bir süre sonra alışveriş merkezinin yeniden hizmete açıldığı belirtildi.

Öte yandan Tyson's Corner Mall alışveriş merkezinde geçtiğimiz 18 Haziran günü çıkan bir kavga sırasında ateş açılmış, olay sonucu müşteriler panikle binayı boşaltmış, bazıları ise mağazalarda saklanmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! ABD'deki bir alışveriş merkezinde duyulan patlama sesleri paniğe neden oldu - Son Dakika

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