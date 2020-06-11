ABD'deki bir bölgede suç oranı düşsün diye cami yapma fikri danışılmış - Son Dakika

ABD'deki bir bölgede suç oranı düşsün diye cami yapma fikri danışılmış

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor.

ABD'deki bir bölgede suç oranı düşsün diye cami yapma fikri danışılmış, System.String[]

ABD'de polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd'un ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar devam ediyor. Katıldığı bir radyo programında New York eyaletinde 16 yıl boyunca polis teşkilatı başkanı danışmanlığı yapan Erhan Yıldırım, ABD polisinin Müslümanlara bakış açısından bahsetti. Yıldırım, danışmanı olduğu polis teşkilatı başkanının kendisinden, suç oranı yüksek bir bölgeye, suç oranının düşmesi için cami yapma konusunda fikir aldığını söyledi.

Gazeteci Murat Çiçek'in sunduğu "Gündem" programı Radyo Başakşehir'den dinleyicilere merhaba dedi. Türkiye ve dünyada gelişen güncel olayların değerlendirildiği programın konukları canlı telefon bağlantılarıyla Erhan Yıldırım, Melik Yiğitel ve Yusuf Alabarda oldu.

ABD'DEKİ OLAYLAR VE MÜSLÜMANLARA BAKIŞ AÇISI

New York eyaletinde 16 yıl boyunca polis teşkilatı başkanı danışmanlığı yapan Erhan Yıldırım, ABD'deki sokak eylemlerini değerlendirdi. Olaylarla birlikte aynı mezhepten olan Hristiyanların bile birbirinden nefret etmeye başladığını söyleyen Yıldırım, eylemlerin başrolündeki ANTİFA örgütünün terör grubu olarak görüldüğünü, ABD Başkanı Trump'ın da bunun farkında olduğunu söyledi. Yıldırım, ABD polisinin Müslümanlara bakış açısından da bahsetti. Danışmanı olduğu polis teşkilatı başkanının kendisinden, suç oranı yüksek bir bölgeye, suç oranının düşmesi için cami yapma konusunda fikir aldığını söyledi.

"KİMSE ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR"

Programın ikinci konuğu ise Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel oldu. Çiçek ve Yiğitel, erken seçim iddialarını birlikte değerlendirdi. Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi göz önüne alındığında, Erdoğan'ın erken seçime hazırlandığı yönündeki iddiaların asılsız hale geldiğini söyledi. Yiğitel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel olarak oy oranının tüm anketlerde yüzde 52'nin üzerinde çıktığını, oy oranı düşük olan ana muhalefet partisinin de bu durumda bir erken seçime sıcak bakmadığını ifade etti. Çok iyi yönetilen salgın sürecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranlarını ciddi oranda olumlu etkilediğini söyledi.

Programda son olarak Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda konuk oldu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejisini değerlendiren Alabarda, 10 ülkenin bir araya gelerek Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısında birleştiğini, Türkiye'yi Antalya Körfezi'ne hapsetmek için çeşitli anlaşmalar yaptığını söyledi.

Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşması ile 'sömürge' anlayışına sahip bu devletlerinin planlarının boşa çıkarıldığını ifade eden Alabarda, Türkiye'nin Libya'da petrol hesabı olmadığını, bir kazan-kazan ilişkisi kurulduğunu söyledi. Türkiye'nin yakında bölgede başarıya ulaşacağını da sözlerine ekledi.  'Murat Çiçek ile Gündem' programı, konukları ile her çarşamba saat 20.00'de Radyo Başakşehir'den canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.


Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'deki bir bölgede suç oranı düşsün diye cami yapma fikri danışılmış - Son Dakika

Son Dakika

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