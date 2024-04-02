ABD\'deki Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarından Çıkışlar Artıyor

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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, geçtiğimiz haftanın rekor girişlerinin ardından bu hafta net çıkışa geçti, özellikle Grayscale'in GBTC fonundan yapılan çıkışlar dikkat çekti.

Grayscale'in GBTC Fonundan Çıkışlar 15 Milyar Doları Aştı

ABD'de işlem gören spot Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonları (ETF'ler), geçen haftaki rekor girişlerin ardından kısa bir süre önce tersine döndü. CoinGlass verilerine göre toplam net çıkış 85,7 milyon dolara ulaşırken Grayscale'in GBTC fonundan 302,6 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti.

BlackRock'ın IBIT ETF'si 165,9 milyon dolarlık girişle günü kurtarırken Fidelity'nin FBTC fonu 44 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. 11 Ocak'tan beri işlem gören Ark Invest 21Shares'in ARKB ETF'si ise ilk defa 300.000 dolarlık çıkış yaşadı.

Toplam net girişler 12 milyar doları aşmış olsa da GBTC'den yapılan çıkışlar 15 milyar doları geçti. Bununla birlikte bir Coinbase raporuna göre Genesis Global Holdco LLC'nin 2 milyar dolarlık GBTC satışı, son dönemdeki satış baskısının arkasındaki etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Bloomberg ETF analisti James Seyffart, pazartesi günkü çıkışı beklenenden yüksek bulduğunu belirtiyor. CoinGlass verilerine bakıldığında, GBTC fonu Bitcoin cinsinden yüzde 46 değer kaybetti ve 619.000 BTC'den 333.619 BTC'ye geriledi. Son olarak BlackRock'ın IBIT fonu 252.000 BTC ile en fazla Bitcoin barındıran fon olurken, Fidelity'nin FBTC'si 144.000 BTC ile takip ediyor.