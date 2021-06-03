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ABD'deki camilerin sayısı 10 yılda yüzde 31 arttı - Son Dakika

ABD'deki camilerin sayısı 10 yılda yüzde 31 arttı

03.06.2021 20:27
ABD'deki camilerin sayısı 10 yılda yüzde 31 arttı, System.String[]

NEW ABD'de yapılan araştırmada, ülkedeki Müslümanların ibadethanelerinin sayısının 10 yılda yüzde 31 artarak 2 bin 769'a çıktığı belirtildi.

NEW ABD'de yapılan araştırmada, ülkedeki Müslümanların ibadethanelerinin sayısının 10 yılda yüzde 31 artarak 2 bin 769'a çıktığı belirtildi.

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU) tarafından hazırlanan "Amerikan Camileri 2020: Büyüme ve Gelişme" başlıklı rapor yayınlandı.

Raporda, 2010'da 2 bin 106 olan ülke genelindeki cami sayısının yüzde 31 artışla 2020'de 2 bin 769'a ulaştığı kaydedilerek, artıştaki ana sebebin ABD'deki Müslüman nüfusun göç ve doğumlarla çoğalması olduğu ifade edildi.

Camilerin en fazla geniş şehirler bölgelerinde bulunduğuna dikkat çekilen raporda, New York'un 275 cami ile ön sıralarda yer aldığı ifade edildi.

Ülkede cuma namazına katılanların son 10 yılda yüzde 16 arttığı bildirilen raporda, Afro-Amerikalı Müslüman toplumunda ise 2010'da yüzde 23 olan cemaate katılım oranının 2020'de yüzde 16'ye gerilediği tespit edildi.

Raporda, İslam'a ihtida edenlerin oranının 2010'da her cami için 15,3 olduğu ancak 2020'de bunun 11,3'e düştüğü, bunun ana sebebinin ise siyahi toplum içinde din değiştirenlerin azalması olduğu aktarıldı.

Son 10 yılda ABD'de İslam'ı kabul edenlerin oranının siyahi toplumunda yüzde 64'ten yüzde 57'ye düştüğü belirtilen raporda, Latin toplumunda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Cami imamlarının yüzde 40'ı kırk yaş altı

2010'a kadar yeni cami yapımına, ilgili bölge sakinlerinden karşı çıkanların oranının yüzde 25 olduğu ifade edilen raporda, son on yılda bunun yüzde 35'e yükseldiği kaydedildi.

Raporda, yine 2010'da bir caminin ortalama yıllık gelirinin 167 bin 600 dolar olduğu, 2020'ye bakıldığında ise bu rakamın 276 bin 500 dolara çıktığı, 2010'da tam zamanlı imamların oranı yüzde 43'ken son araştırmada bunun yüzde 50'ye ulaştığı belirtildi.

Camilerde görev yapan imamların yüzde 22'sinin ABD doğumlu olduğuna dikkat çekilen raporda, 40 yaş altı imamların yüzde 39, 40-64 yaş aralığının yüzde 45 ve 65 yaş üstünün de yüzde 16 olduğu vurgulandı.

ISPU tarafından hazırlanan söz konusu cami araştırmasının, merkezi Hartford Ruhban Okulu'nda bulunan çok sayıda mezhep ve inanç grubunun bir koalisyonu olan Kooperatif Cemaat Çalışmaları Ortaklığı (CCSP) iş birliği ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, New York, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki camilerin sayısı 10 yılda yüzde 31 arttı - Son Dakika


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