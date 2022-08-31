Cnbc: ABD'deki Cinayet Oranları 2021'de Yine Yüksek Seyretti - Son Dakika
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Cnbc: ABD'deki Cinayet Oranları 2021'de Yine Yüksek Seyretti

31.08.2022 15:32
Cnbc: ABD'deki Cinayet Oranları 2021'de Yine Yüksek Seyretti

ABD'deki cinayet oranlarındaki bu büyük artış, "aslında pandeminin kendisi değil pandemiyle ilgili ya da onun potansiyel olarak kötüleştirdiği faktörlerin karmaşık bir kombinasyonuydu".

ABD'deki cinayet oranlarındaki bu büyük artış, "aslında pandeminin kendisi değil pandemiyle ilgili ya da onun potansiyel olarak kötüleştirdiği faktörlerin karmaşık bir kombinasyonuydu".

NEW YORK, 30 Ağustos (Xinhua) -- CNBC Ağustos ayının ortasında yayınladığı bir haberde, ABD genelinde 2020 yılına kıyasla 2021'de yüzde 6 daha fazla cinayet işlendiğini ve bunun rahatsız edici bir istatistik olduğunu, ancak bu cinayet oranının, yaklaşık yüzde 30'a tırmandığı önceki yıla kıyasla mütevazı kaldığını bildirdi. CNBC, bu oranın yıldan yıla kıyasla bir rekor olduğunu da kaydetti. Haberde, veri danışmanlık şirketi AH Analytics'in kurucu ortağı Jeff Asher'ın, bu büyük artışın "aslında pandeminin kendisi değil pandemiyle ilgili ya da onun potansiyel olarak kötüleştirdiği faktörlerin karmaşık bir kombinasyonu" olduğu açıklamasına yer verildi. Ceza Adaleti Konseyi kıdemli üyesi Thomas Abt da, pandeminin "azami şiddet riski altındaki bireyleri muazzam bir baskı altına soktuğunu ve bu kişilerin zaten en başta baskı altında olduklarını" ifade etti. Abt, "Aynı zamanda bu, bu kişileri işe almaktan sorumlu kurumları - yürütme, mahkemeler ve kamu çalışanları- tamamını korkunç bir baskı altına soktu" dedi. Pandeminin cinayetlerdeki artışta önemli bir katalizör olduğu, ancak tek faktör olmadığı belirtilen haberde Abt'nin, "Pandemi sırasında yasal silah alımlarında büyük bir artış oldu. Yasal olarak satın alınan silahların büyük bir kısmı, normalden daha hızlı bir şekilde suçluların ellerine geçti" sözlerine de yer verildi.

Cnbc: ABD'deki Cinayet Oranları 2021'de Yine Yüksek Seyretti

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Kaynak: Xinhua

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