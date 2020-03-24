ABD'deki Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'deki Demokrat Senatörlerden 'teşvik paketine' engel - Son Dakika

ABD'deki Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel

18 dakika önce

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.

ABD'deki Demokrat Senatörlerden

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Senato'ya sunulan 2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi ikinci kez engellendi.

Günlerdir Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün desteğini alması gereken tasarı, 49 evet oyu alabildi.

Virüs sebebiyle karantina altında olan 5 senatörün katılamadığı ön oylamada, 46 demokrat senatörün hayır oyu vermesi Cumhuriyetçiler tarafından tepki ile karşılandı.

Cumhuriyetçiler, Demokratları çevre, iklim ve enerji gibi salgın ile alakası olmayan konulara kaynak ayırmaya çalışmakla suçlarken, Demokratlar ise Cumhuriyetçileri büyük firmalara gereğinden fazla kaynak sağlamak ve sağlıksal ihtiyaçları göz ardı etmekle suçladı.

Ayrıca Cumhuriyetçiler tarafından sunulan tasarı teklifinde işçileri yeteri kadar koruyan bir madde olmadığını savunan Demokratlar, büyük firmaların tasarı kapsamında alacağı finansal desteğe rağmen işçi çıkartmaya devam edebileceğini ileri sürdü.

Koronavirüs salgını yüzünden ekonomik zarara uğrayan küçük işletmeciler ve gelir kesintisi yaşayan Amerikan vatandaşlarına kredi imkanı ve doğrudan ödemeleri öngören tasarı, pazar günü yapılan oylamada da yeterli oy sayısına ulaşamamıştı.

Bu durumda Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti yöneticilerinin tekrar bir araya gelerek her iki partinin endişelerine cevap veren bir tasarı konusunda müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
15:19
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır         
11:29
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir         
10:56
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 01:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Demokrat Senatörlerden "teşvik paketine" engel - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]