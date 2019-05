ABD'deki dev eğitim fuarına Türk üniversitelerinden çıkarma - WASHINGTON

KASIM İLERİ - Bu yıl ABD'nin başkenti Washington DC'de 71'incisi düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği'nin (NAFSA) yıllık eğitim fuarına Türkiye, Maarif Vakfının (TMV) yanı sıra 16 üniversiteyle çıkarma yaptı.NAFSA uluslararası eğitim fuarına, aralarında Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi'nin de olduğu Türkiye'den 16 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı.Fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Rektörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türk üniversitelerinin son 5-6 yıldır fuara katıldığını söyledi.Türkiye'nin son 10 yıldır bölgesinde bir eğitim merkezi haline gelmeye başladığına vurgu yapan Erhan, fuara katılma amaçlarından ilkinin uluslararası öğrenciler konusunda Türkiye'nin payını artırmak, ikinci amaçlarının ise dünyanın en iyi okulları ile iş birliği, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konusunda daha etkin rol oynamak olduğunu dile getirdi.Erhan, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının son yıllarda 28 binden 160 bine çıktığına vurgu yaparak, "Bu sayı giderek artıyor. Bunda da Türk üniversitelerinin kalitesinin giderek artması, bir de bizim her yıl NAFSA gibi fuarlara katılmamız etkili oluyor. Bunun arkasında başta Cumhurbaşkanlığının yeni bir strateji takip etmesi, Ekonomi Bakanlığının desteği, Ticaret Bakanlığının desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve üniversitelerin yeni bir bilinçle hareket etmesi yatıyor." diye konuştu."Hedef 2023'te 350 bin öğrenciye ulaşmak"Uluslararası öğrencilerin Türkiye için çok önemli olduğunu altını çizen Erhan şu ifadeleri kullandı:"Birincisi, bu öğrenciler Türkiye'nin gönüllü elçileri gibi mezun olduktan sonra ülkelerine gidip Türkiye'yi tanıtıyorlar. O diplomayı ömür boyu taşıyorlar ve bir bakıyorsun kendi kardeşini de gönderiyor, yeğenini de gönderiyor. Aynı zamanda Türkiye sevdalısı olarak ülkelerinde çok iyi yerlere geliyorlar. İkincisi, biz son 5-10 yıldır bunun farkına vardık; bu aynı zamanda ekonomik açıdan da Türk ekonomisine katkı sağlayan önemli bir alan. Hatta geçen yıl bu Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne dahil edildi ve Hizmet İhracatı Birliği altında bir Eğitim İhracatı Komisyonu oluşturuldu. Biz de Türk üniversiteleri olarak hepimiz orada yer alıyoruz. Bir ihracat kalemi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu değerlendiriyor ve bize bir hedef gösterdi. Biz 2023'te hedef olarak uluslararası öğrenci sayısında 350 bine ulaşmak zorundayız. Zaten kapasitemiz de buna yeterli, üniversitelerimizin kalitesi de ortada."Erhan, Türkiye'nin ABD'deki pek çok üniversiteyle karşılıklı iş birliği anlaşması olsa da ABD'nin Türkiye'ye yönelik haksız seyahat uyarılarının eğitim üzerinde olumsuz etkiler bıraktığına dikkat çekti.Erhan, son 3-4 yıla kadar her yıl ABD'den Türkiye'ye öğrenci geldiğini ancak son yıllarda durumun değiştiğine vurgu yaparak, "Amerikan Dışişleri Bakanlığı son 3 yıldır Türkiye hakkında bir seyahat uyarısı yayınlıyor. Son derece haksız seyahat uyarısı bu. Türkiye'yi dünyaki en tehlikeli ülkelerle aynı sırada yer vererek buradaki insanların çocuklarını Türkiye'ye göndermesini dolaylı yoldan engellemiş oluyor." dedi.Buna rağmen ABD'den akademisyenlerin Türkiye'ye konferans ve projelere gelmeyi sürdürdüğünün altını çizen Erhan, "Ama bir anne baba çocuğunu göndereceği zaman açıp Dışişlerinin seyahat uyarıları sayfasına bakıyor ve bir endişeye kapılıyor ve bu son derece haksız." ifadelerini kullandı.Erhan, Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize krizinde Türk ve Amerikan üniversitelerinin iş birliği içinde vize yasaklarının kaldırılması için çalıştığını anımsatarak, kendilerinin de Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının kaldırılması için ABD'deki üniversitelerle çalıştıklarını kaydetti.ABD'de Maarif House projesiÖte yandan fuarda TMV'nin de açtığı stant yoğun ilgi gördü.AA muhabirine TMV'nin Kuzey Amerika'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMV Başkanı Prof. Dr. Akgün, vakfın geçen yıldan itibaren ABD ve Kanada'da faaliyetlerine başladığını söyledi.Akgün, Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletinde bir okul açtıkları bilgisini vererek, "Türk kökenli veya Türkiye'ye müzahir gönül coğrafyamızdan gelen insanların çocuklarını güvenerek gönderebilecekleri bir altyapı kazandırmaya çalıştık. Bu, bizim için de aynı zamanda Amerikan sosyal hayatındaki eğitimle ilgili gelişmeleri takip etmek ve buradaki eğitimle ilgili yenilikleri Türkiye'ye ve dünyanın farklı bölgelerine taşıma konusunda bir imkan ve fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.Bu amaçla Washington'da düzenlenen NAFSA fuarına katıldıklarını kaydeden Akgün, burada dünyanın farklı bölgelerinden gelen eğitim kurumlarıyla network çalışması yaptıklarını belirtti.Akgün, "Eğitim teknolojilerinden, yeni müfredatlara ve eğitim yönetimine kadar hakikaten dünyada çok dinamik bir gelişme süreci var. Biz de küresel anlamda rekabetçi, güven duyunlan ve kaliteli eğitim veren bir eğitim markası olabilmek için bu gelişmeleri yakından takip etmek durumundayız." diye konuştu.Washington temasları kapsamına Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini de ziyaret ederek eğitimle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunduklarına dikkat çeken Akgün, "İlerde imkanlarımız el verirse Türklerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde butik kültürel merkezler ve küçük yurtlar açmak istiyoruz. Bizim Maarif House dediğimiz projedir bu." dedi.Akgün, bu projeyle Türkiye'den yeni gelen öğrencilerin bir süre kalabilecekleri veya ulaşım imkanları elverdiği ölçüde sürekli kalabilecekleri merkezler inşa etmek istediklerini dile getirdi.Türkiye'den ABD'ye dil eğitimi için çok sayıda öğrencinin geldiğini ve TMV'den bu konuda da talep aldıklarının altını çizen Akgün Kanada'nın Toronto kentinin yanı sıra New York ve Washington'daki İngilizce dil eğitimi veren kurumlarla mutabakat anlaşmaları imzaladıklarını ifade etti.Akgün, Türkiye'nin kendi vatandaşlarının FETÖ gibi kötü niyetli terör gruplarının eline düşmesini engellemeye çalıştığını veTMV'nin de bu bağlamda faaliyet gösterdiğini hatırlattı.FETÖ'nün özellikle ABD'de eğitim alanında bazı eyaletlerde yoğun faaliyet gösterdiğini bildiklerini aktaran Akgün, buna karşın Türkiye'den gelen öğrencilere veya Türkiye ile gönül bağı bulunanlara FETÖ'ye alternatif olabilecek bir alan açma konusunda çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.