ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD'de yaşayan en yaşlı Türklerden biri olan 100 yaşındaki Safa Mediha Süleyman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'den 75 yıl önce ABD'ye giden ve Illinois eyaletine bağlı Şikago kentinde yaşayan Safa Mediha Süleyman'ın ölümü sevenlerini üzdü. Şikago merkezli Türk Amerikalı Kültür Derneğinin (TACA) de kurucularından olan Süleyman'ın cenazesinin 20 Nisan'da Şikago'daki Türk mezarlığına defnedileceği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışında ölen Türk vatandaşların sayısı 320'ye çıkarken, ABD'de 13 Türk'ün hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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