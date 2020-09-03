ABD'deki eyalet yönetimlerine "Kovid-19 aşısına hazır olun" bildirisi - Son Dakika

ABD'deki eyalet yönetimlerine "Kovid-19 aşısına hazır olun" bildirisi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi.

ABD'deki eyalet yönetimlerine

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgilendirme CDC Direktörü Robert Redfield tarafından eyalet valilerine gönderilen mektupla yapıldı.

Mektupta, eyaletlerden aşılar için "yakın gelecekte" yerel sağlık ocakları ve hastanelere dağıtılmak üzere CDC ile sözleşme yapan ilaç firması McKesson Corp.'tan izin başvuruları yapması istenirken, eyalet yönetimlerinden ilaç kurallarının hafifletilmesi de istendi.

"CDC, dağıtım için başvuruların hızlandırılması konusunda acilen adım atmanızı talep ediyor ve gerekirse, bu aşıların 1 Kasım 2020'ye kadar tam olarak faaliyete geçmesini engelleyecek yönetmeliklerden feragat etmeyi değerlendirmenizi istiyor" ifadelerine yer verilen mektupta, ayrıca eyalet yönetimlerinden aşı için hangi gruplara öncelik vermeleri gerektiği, aşıyı uygulayacak sağlayıcıları belirlemeleri ve diğer adımlar konusunda çalışma başlatmaları istendi.

Bununla birlikte, mektupta aşıların ne zaman mevcut olacağına dair olası zaman çizelgelerinin de paylaşıldığı, mevcut durumda aşının 1 Kasım'da hazır olacağı ancak tam kapasite üretime 2021 yılında geçileceği ifade edildi.

Öte yandan bazı sağlık uzmanları, aşı konusunda belirtilen tarihin beklenenden erken olduğunu savunurken, zaman çizelgelerinin bilimden daha ziyade yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyasi kaygılarla atılan bir adım olduğu yorumunun yapılması dikkati çekti.

Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı durumundaki ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 18:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki eyalet yönetimlerine 'Kovid-19 aşısına hazır olun' bildirisi - Son Dakika

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