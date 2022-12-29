ABD'de ölümler artıyor! Saatlerce ekiplerin gelmesini bekleyen genç kadın donarak öldü - Son Dakika
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ABD'de ölümler artıyor! Saatlerce ekiplerin gelmesini bekleyen genç kadın donarak öldü

29.12.2022 01:02

ABD'deki kar fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. New York'un Buffalo kentinde arabasında mahsur kalan 22 yaşındaki kadın yardım ekipleri gelmeyince donarak yaşamını yitirdi.

ABD'yi bir haftadır etkisi altına alana kutup soğukları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ülke genelinde 65'i bulurken, Bufallo'da aracında yardım beklerken soğuktan donarak ölen kadın, kurtarma ekiplerinin kar fırtınası ile mücadelede yetersiz kaldığını ortaya koydu.

EVİNE 6 DAKİKA MESAFEDE MAHSUR KALDI

Akrabalarının CNN'e bildirdiğine göre, iş için Kuzey Carolina'dan Buffalo'ya taşınan 22 yaşındaki Annendel Taylor, hafta sonu eve dönüş yolunda arabasında mahsur kaldı. Taylor'un yakınları, genç kızın yaşlılar merkezindeki işinden çıktıktan sonra evine 6 dakika mesafede mahsur kaldığını kendilerine bildirdiğini, daha sonrasında irtibatlarının kesildiğini söyledi.

ARABASINDA EKİPLERİN GELMESİNİ BEKLEDİ

Taylor'ın ablası Tomeshia Brown, kız kardeşinin kendisiyle son paylaştığı videoda, tamamen karla kaplı bir ortamda arabasının içinde 911'i beklediğini söyledi. Brown, Taylor'ın benzini bitene kadar arabada bekleyeceğini, sonrasında polis gelmezse evine yürümeyi deneyeceğini söylediğini aktardı.

CANSIZ BEDENİ FACEBOOK'TA PAYLAŞILAN KONUMDAN BULUNDU

Taylor'ın bir süre sonra soğuktan donmamak için arabasının camını kırarak dışarı çıktığını söyleyen ailesi, genç kızın telefonunun gösterdiği konumu Facebook'ta paylaştıklarını ve onu bulan bir adamın kendilerini araması sayesinde yaşamını yitirdiğini öğrenebildiklerini belirtti.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

ABD'deki kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasını, New York'un Erie ilçesi sakinlerinin oluşturuyor. Fırtınanın en etkili olduğu Kanada sınırındaki Buffalo kentinde hayat durma noktasına gelirken, 34 kişinin yaşamını yitirdiği kentte, mahsur kalanlara yemek, sıcak su ve battaniye gibi malzemeler ulaştırılmaya çalışılıyor. Erie ilçe yöneticisi Mark Poloncarz'ın açıklamasına göre, Buffalo kentinde görev yapan ulusal muhafızlar kapı kapı gezerek, evinde yalnız yaşayanları ve yaşlı insanları kontrol ediyor.

Kaynak: AA
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