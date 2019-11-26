Son Dakika Haberleri: ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi
Son Dakika Güncel ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi - Son Dakika

ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi

6 saat önce

Amerika'da 2 bin kişinin katıldığı fotoğraf yarışmasında ikinci olan İbrahim Boran, Muş'taki çocuklara oyuncak göndererek onları sevindirdi.

ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi, System.String[]

Amerika'da 2 bin kişinin katıldığı fotoğraf yarışmasında ikinci olan İbrahim Boran, Muş'taki çocuklara oyuncak göndererek onları sevindirdi.


New York'un sembollerinden, 102 katlı Empire State için 17 Haziran-9 Eylül 2019 tarihlerinde, uluslararası katılımlı fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmada ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den yaklaşık 2 bin fotoğraf yer aldı. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Boran, bu yarışmada çektiği fotoğrafıyla 2. oldu. İbrahim Boran, çocukları da unutmadı. Boran, çocukluğunda özenle kullandığı onlarca oyuncağını Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderdi. Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki yetkililer, oyuncakları çocuklara dağıtmak üzere teslim aldı. - MUŞ

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü ekonomist Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti, daha istikrarlı hale geldi
Hava sahası ihlal edilen Beyaz Saray kapatıldı! Savaş uçakları havalandı Son dakika: ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'nin adımları endişe verici Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 00:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'deki fotoğraf yarışmasında 2. olan İbrahim Boran çocukları sevindirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]