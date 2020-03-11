ABD'deki "G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı" yeni tip koronavirüs nedeniyle sanal ortamda yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'deki 'G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı' yeni tip koronavirüs nedeniyle sanal ortamda yapılacak - Son Dakika

ABD'deki "G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı" yeni tip koronavirüs nedeniyle sanal ortamda yapılacak

6 saat önce

ABD'de 24-25 Mart'ta düzenlenecek "G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yapılacak.

ABD'deki

ABD'de 24-25 Mart'ta düzenlenecek "G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda yapılacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 endişeleri nedeniyle Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburg kentinde 24-25 Mart'ta düzenlenmesi planlanan "G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın sanal ortamda telekonferans yöntemiyle yapılacağını bildirdi.

Beyaz Saray'da "Kovid-19" toplantısı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün Beyaz Saray'da Kovid-19'la ilgili acil bir düzenleme kararı aldığı belirtildi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi Başkanı Carolyn Maloney, yaptığı açıklamada, bugün yapılan Kovid-19 toplantısında ifade veren bazı kişilerin de acilen Beyaz Saray'a çağrıldığını aktardı.

Maloney, "Bu sabah Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Kongrede ifade verecek kişileri Beyaz Saray'daki acil toplantı için çağırdığını öğrendik. Detayları bilmiyoruz ama tek bildiğimiz, bu toplantının oldukça acil olduğu." ifadesini kullandı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Shumer ile Demokrat Senatörler Patty Murray ve Gary Peters, Başkan Trump'ı "ulusal acil durum" ilan etmeye çağıran bir mektup hazırlıyor.

Kovid-19 salgının etkili olduğu ABD'de vaka sayısı 1000'i geçerken ölü sayısı ise 31'e ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:44 Kaynak: AA
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