ABD'deki George Floyd davası öncesi sessiz yürüyüş - Son Dakika

? ABD'nin Minneapolis kentinde geçtiğimiz Mayıs ayında siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşma oturumu öncesi gösteri düzenlendi.

Başta Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) ve bir çok ülkede infiale yol açan siyahi Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin hakkındaki duruşmanın bugünkü oturumu öncesi gösteri düzenlendi. Minneapolis'te düzenlenen protesto amaçlı sessiz yürüyüşe onlarca kişi katıldı. Bir çok ülke tarafından yakından takip edilen davanın bugünkü oturumunda jüri seçimi yapılacağı ifade edildi. Yürüyüşe katılanlar "Nefes alamıyorum", "Herkes için adalet", "Siyahların hayatları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

FLOYD'UN GÖZALTI SIRASINDA ÖLDÜRÜLMESİ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Olayın ardından bir çok eyalette "Siyahların hayatları önemlidir" protestoları düzenlenmişti.