ABD'deki gösterilerde polisin sıktığı biber gazından etkilenen ampute eylemci kriz geçirdi - Son Dakika

ABD'deki gösterilerde polisin sıktığı biber gazından etkilenen ampute eylemci kriz geçirdi

ABD'deki gösterilerde polisin sıktığı biber gazından etkilenen ampute eylemci kriz geçirdiABD, (DHA) ? ABD'de polis şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler devam ediyor.

ABD'deki gösterilerde polisin sıktığı biber gazından etkilenen ampute eylemci kriz geçirdi

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ABD, (DHA) ? ABD'de polis şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler devam ediyor. Ohio eyaletindeki protestolarda polisin sıktığı biber gazından etkilenen ve iki bacağı da ampute olan bir genç, yere düşerek sinir krizi geçirdi.

ABD'de Mayıs ayında polis şiddeti sonucu George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemler devam ediyor. Ohio eyaletinin Columbus kentinde devam eden 'Siyah hayatlar önemlidir' protestolarında polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Barışçıl şekilde protestolara katılanlar arasında bulunan iki bacağı protez olan bir eylemci de yer aldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eylemde, bir kaç kişinin polise gösterdiği tepkiye biber gazıyla müdahale edildiği sırada iki bacağı protez olan bir eylemci de etkiledi. Protez bacakları çıkarak yere düşen gencin kriz geçirdiği anlar başka bir eylemci tarafından görüntülendi. Ohio eyaletindeki protestolarda polisin sıktığı biber gazından etkilenen ve iki bacağı da ampute olan bir genç, yere düşerek sinir krizi geçirdi. Protez bacakları çıkarak yere düşen gence,ilk müdahale göstercilerden geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, George Floyd, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'deki gösterilerde polisin sıktığı biber gazından etkilenen ampute eylemci kriz geçirdi - Son Dakika

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