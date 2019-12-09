Son Dakika Haberleri: ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi
Son Dakika Güncel ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi - Son Dakika

ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi

6 saat önce

NEW İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, yeni duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi.

ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi, System.String[]

NEW İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankasına New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada mahkeme, yeni duruşma tarihini 10 Şubat olarak belirledi.

Davaya bakan yargıç Richard Berman, Halk Bankasından 10 Şubat'taki duruşmaya katılmasını istedi ve katılmaması durumunda bankaya "mahkemeye itaatsizlikten" para cezası uygulanacağını bildirdi.

Halk Bankası avukatlarının "tebligatın usulsüzlüğü, mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapabilmek için "özel statüyle duruşmaya katılım" talebi mahkeme tarafından "gerekçelerin ikna edici olmaması" nedeniyle reddedilmişti.

Bankaya, "ABD'nin İran yaptırımlarını delmek" dahil 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Halk Bankası, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu
Diyarbakırlı ressamdan 120 bin dolara satılan muz çalışmasına salatalıklı yanıt Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 04:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'deki Halk Bankası davasında yeni duruşma tarihi 10 Şubat olarak belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]