ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında mahkeme tarafların argümanlarını dinledi - Son Dakika

ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında mahkeme tarafların argümanlarını dinledi

13.04.2021 00:51
ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında mahkeme tarafların argümanlarını dinledi, System.String[]

NEW ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halk Bankası'nın temyiz davasında, tarafların sözlü savunmalarını yaptığı duruşma görüldü.

NEW ABD'de New York İkinci Bölge Mahkemesi'ndeki Halk Bankası'nın temyiz davasında, tarafların sözlü savunmalarını yaptığı duruşma görüldü.

Halk Bankası'nın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanamayacağı gerekçesiyle temyiz mahkemesine yaptığı başvurunun ardından, üç hakimden oluşan heyet, tarafların argümanlarını dinledi.

Halk Bankası avukatları, bu davanın "emsalsiz" olduğunu ve ABD tarihinde savcılığın ilk kez yabancı bir devlete karşı dava açtığını ancak bankanın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargılanamayacağını savundu.

Bunun üzerine heyet başkanı Hakim Jose Cabranes, Halk Bankası avukatlarına bankanın ticari bir bank olup olmadığı, banka çalışanlarının diplomatik dokunulmazlıklarının bulunup bulunmadığı ve devlet görevlisi sayılıp sayılmadığı yönünde sorular yöneltti.

Savcılık ise "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası"nın ceza davalarını kapsamadığını savundu ve Halk Bankası'nı isim vermeden İran'ı kastederek, "ABD'nin en büyük düşmanlarından biri adına 1 milyar dolar kara para aklamaya çalışmakla" suçladı.

Heyet Başkanı Hakim Cabranes, savcılığa ise Türk hükümetinin banka çalışanlarına diplomatik dokunulmazlık sağlayıp sağmadığı sorusunu yöneltti.

Savcılık ise bunun üzerine eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığını, Atilla'nın diplomatik dokunulmazlık talebinin olmadığını ve Türk hükümetinin de bu yönde başvurusu bulunmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda karar açıklamadı.

Halk Bankası'nın "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında ABD'de yargılanıp yargılanamayacağına daha sonra karar verilecek.

Temyiz mahkemesinin Halk Bankası'nı haklı bulması durumunda dava düşecek, banka aleyhine karar vermesi durumunda ise federal mahkemede davanın görülmesine başlanacak.

Halkbank'a savcılar tarafından "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği" suçlaması yöneltiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Dokunulmazlık, Halk Bankası, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında mahkeme tarafların argümanlarını dinledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt Başsavcılıktan 'Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı' iddialarına yanıt Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var Son Dakika: Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80'i aşan 6 ili paylaştı Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor

Son Dakika Haberleri
17:19 Gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı öncesi yetkili isim sinyali verdi: Çok sert tedbirler kapıda
17:04 Ekonomist İslam Memiş'ten dikkat çeken altın yorumu: Yaz aylarında 600 lirayı görebilir
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi Montrö bildirisi soruşturmasında Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi         
00:03
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı         
23:56
Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen hastaneye kaldırıldı         
22:00
Son Dakika! Bakan Koca: Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri Kabine toplantısında sunacağız Son Dakika! Bakan Koca: Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri Kabine toplantısında sunacağız         
21:13
Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı Cumhuriyet savcısı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı         
20:49
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi         
16:10
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi         
15:58
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 01:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'deki Halk Bankası temyiz duruşmasında mahkeme tarafların argümanlarını dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei